Morte Kobe Bryant, nuove rivelazioni: lo schianto fu causato da un errore del pilota (Di martedì 9 febbraio 2021) La tragica Morte di Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altre 7 persone, causata dallo schianto di un elicottero di proprietà del noto cestita statunitense, è stata causata da un errore umano. Il pilota Ara Zobayan avrebbe difatti attraversato un frangente disturbato da una pericolosa perturbazione. Il tutto, dopo esser stato avvisato dai colleghi di evitare il medesimo tratto in volo. Il suddetto pilota ha ignorato gli ordini recatigli tramite radio, finendo per trovarsi disorientato e inesorabilmente fautore di un terribile disastro. La perizia effettuata dal National Transportation Safety Board ha presentato i risvolti menzionati. Un errore di valutazione umano ha dunque tolto la vita alla leggenda del basket internazionale e ad altre 8 persone ...

