Morta la cantante delle Supremes Mary Wilson, lutto gravissimo nella musica (Di martedì 9 febbraio 2021) . Era un'icona di un genere e di un'epoca, vera e propria leggenda. Aveva 76 anni Mary Wilson. Una delle fondatrici del mitico gruppo The Supremes è deceduta nella sua abitazione di Las Vegas. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

