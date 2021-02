Mondo TV, la serie Sissi sbarca in Cina (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction televisive in Cina, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD delle prime due stagioni di Sissi, la giovane imperatrice, serie coprodotte da Mondo TV con il Sole di Carta. L’accordo – spiega una nota – la cui durata è di nove anni a decorrere dal 1 marzo 2021, prevede la licenza per la diffusione su piattaforma digitale con le varie modalità di offerta VOD (Video-on-Demand) su tutto il territorio cinese.La licenziataria è parte del gruppo Beijing Jetsen Technology Co. e ha collaborato con oltre duemila società di produzione acquisendo oltre cinquantamila ore di show, cartoni animati e altri programmi di intrattenimento; ha inoltre ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –TV ha raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction televisive in, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD delle prime due stagioni di, la giovane imperatrice,coprodotte daTV con il Sole di Carta. L’accordo – spiega una nota – la cui durata è di nove anni a decorrere dal 1 marzo 2021, prevede la licenza per la diffusione su piattaforma digitale con le varie modalità di offerta VOD (Video-on-Demand) su tutto il territorio cinese.La licenziataria è parte del gruppo Beijing Jetsen Technology Co. e ha collaborato con oltre duemila società di produzione acquisendo oltre cinquantamila ore di show, cartoni animati e altri programmi di intrattenimento; ha inoltre ...

chetempochefa : “Il lavoro da Presidente ti fa sentire potente però ci sono una serie di eventi nel mondo che non puoi controllare… - DisneyPlusIT : .@DisneyPlusIT ti dà MOLTO DI PIÙ con STAR ?? Molte + Serie, Molti + Film, Molte + Produzioni Originali ?? Un nuovo… - matty23_ : @Marco77018284 di trequartisti il mondo è pieno non è un problema, mirante è un buon portiere è per la serie a bast… - ImpieriFilippo : RT @Alemilanista86: Certo che sarebbe una figata dopo anni avere un solo broadcaster a far vedere tutta la serie A. Ovvio che dazn dovrebbe… - Alemilanista86 : Certo che sarebbe una figata dopo anni avere un solo broadcaster a far vedere tutta la serie A. Ovvio che dazn dovr… -