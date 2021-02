Mondo della Tv sotto choc: è venuto a mancare per un attacco cardiaco (Di martedì 9 febbraio 2021) È morto in seguito a un attacco cardiaco nella giornata di domenica. Suo figlio. Bear, ha scritto su Instagram che "tutta la famiglia è affranta. Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso e affettuoso. Ci mancherà moltissimo. Ha vissuto la vita come voleva, ci ha insegnato a vivere". #FOTO A FINE ARTICOLO Un portavoce di Discovery, il network che ha trasmesso il reality, ha dichiarato a TMZ che sono tutti devastati nella rete: "Billy fa parte della famiglia Discovery da anni. È stato un pioniere, un uomo adorabile, sicuramente unico nel suo genere. Il nostro cuore è con la sua famiglia e con tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano". Billy Brown era un cacciatore e pescatore commerciale. Cresciuto in Texas, a 16 anni perde sua madre, suo padre e sua sorella in un incidente aereo. Dopo aver conosciuto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 febbraio 2021) È morto in seguito a unnella giornata di domenica. Suo figlio. Bear, ha scritto su Instagram che "tutta la famiglia è affranta. Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso e affettuoso. Ci mancherà moltissimo. Ha vissuto la vita come voleva, ci ha insegnato a vivere". #FOTO A FINE ARTICOLO Un portavoce di Discovery, il network che ha trasmesso il reality, ha dichiarato a TMZ che sono tutti devastati nella rete: "Billy fa partefamiglia Discovery da anni. È stato un pioniere, un uomo adorabile, sicuramente unico nel suo genere. Il nostro cuore è con la sua famiglia e con tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano". Billy Brown era un cacciatore e pescatore commerciale. Cresciuto in Texas, a 16 anni perde sua madre, suo padre e sua sorella in un incidente aereo. Dopo aver conosciuto ...

