Mondiali sci alpino 2021 | Federica Brignone | “Si poteva partire alle 11 Oggi mi sentivo bene | avrei preferito gareggiare”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Al termine di una giornata estenuante è arrivato l’ennesimo nulla di fatto, seguito da un’altra rivoluzione nel programma di gare. Anchenon si è partiti con idi sciin quel di Cortina: la nebbia ha costretto gli organizzatori a cancellare il SuperG femminile. Tra le protagoniste italiane ci sarebbe statache commenta: “Lo sciè così, al tempo non si comanda”. La delusione però non manca: “Se il via fosse stato11 sarebbe stato bellissimo, invece all’una c’era la nebbia. Forse pensavano di dover fare ancora dei lavori in pista. Peccato, perché iomi...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Bassino: “Meglio che ci sia stato il rinvio. Però a livello mentale è stata una giornata tosta...” - stefionice : RT @Eurosport_IT: ????? ?????????????? ???????? Ecco il calendario aggiornato dei Mondiali di sci dopo i rinvii della combinata e del SuperG ???? ? http… -

La prima esperienza italiana del progetto si è svolta nel bellunese per idi, Cortina 2021. "Cortina è il primo banco di prova per la mobilità Smart. La SS51 "di Alemagna" è la prima ...Ancora un rinvio, ancora maltempo. Il nuovo programma prevede di ripartire giovedì 11 febbraio con due gare di superG Cortina 2021,dialpino - Niente di fatto a Cortina d'Ampezzo, dove le signore sono rimaste ancora al cancelletto di partenza, guardando da sopra in giù l'Olympia della Tofane. Di olimpico, in realtà, ...D’altra parte, ci proverò: al Mondiale si va e si lotta per le medaglie. Fosse il gigante… O al limite la stessa combinata, oppure il parallelo, che disputerò nonostante sia stressante. E nemmeno ci p ...Al termine di una giornata estenuante è arrivato l'ennesimo nulla di fatto, seguito da un'altra rivoluzione nel programma di gare. Anche oggi non si è partiti con i Mondiali di sci alpino 2021 in quel ...