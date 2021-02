Mondiali sci alpino 2021, abbassata la partenza del SuperG. Partenza alle 14.00: la nebbia stravolge tutto (Di martedì 9 febbraio 2021) Un fitto banco di nebbia che ha fatto capolino sulla pista Olimpia delle Tofane sta stravolgendo il SuperG femminile dei Mondiali 2021 di sci alpino. Le avverse condizioni meteo a Cortina d’Ampezzo hanno costretto gli organizzatori a ritardare la Partenza, originariamente prevista alle ore 13.00. La nebbia non si è dissolta col passare dei minuti e dunque si è deciso di adottare la soluzione estrema: abbassare il cancello di Partenza al Duca d’Aosta, tagliando dunque la velocissima parte iniziali e uno dei tratti più iconici di questo tracciato nella Perla delle Dolomitici. La Partenza è ora prevista alle ore 14.00, gli organizzatori ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Un fitto banco diche ha fatto capolino sulla pista Olimpia delle Tofane stando ilfemminile deidi sci. Le avverse condizioni meteo a Cortina d’Ampezzo hanno costretto gli organizzatori a ritardare la, originariamente previstaore 13.00. Lanon si è dissolta col passare dei minuti e dunque si è deciso di adottare la soluzione estrema: abbassare il cancello dial Duca d’Aosta, tagliando dunque la velocissima parte iniziali e uno dei tratti più iconici di questo tracciato nella Perla delle Dolomitici. Laè ora previstaore 14.00, gli organizzatori ...

