Mondiali Cortina, chi è Marta Bassino: carriera e successi (Di martedì 9 febbraio 2021) Alla scoperta degli azzurri ai , cosa sapere sulla campionessa di sci. (Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images)Tra le azzurre più quotate per i Mondiali di Sci di Cortina, in programma in questi giorni e il cui calendario è stato rivoluzionato dalle avverse condizioni del tempo, c'è sicuramente Marta Bassino, la giovane classe 1996, tra le più promettenti del nostro sci. L'azzurra nata a Borgo San Dalmazzo, nel cuneese, bene sta facendo in questa stagione. Ti potrebbe interessare anche –> Marta Bassino, impresa azzurra: vince lo slalom gigante di Courchevel I suoi risultati sono davvero di tutto rispetto, soprattutto in questo ultimo periodo, e anche per questo è tra le favoritissime per la vittoria dello slalom gigante, la sua specialità in assoluto. La ragazza ha ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - moneypuntoit : ?? Mondiali Cortina 2021: quanto costano e chi paga ?? - Matilde99101783 : RT @masabbett: Andimo a #Cortinadampezzo , facciamo in tempo, visto il maltempo ! Con l'ennesimo rinvio, non c'è pace per il meteo sui Mon… -