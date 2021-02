Mondiale club: Lewandosky manda il Bayern in finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella seconda semifinale del Mondiale club, in corso di svolgimento in Qatar, il Bayern Monaco supera l’Al Ahly e conquista la finale dove affronterà i messicani del Tigrese. Tutto facile per i Campioni d’Europa che risolvono la pratica grazie ad una doppietta di Lewandosky. Al Ahly-Bayern Monaco 0-2: cosa è successo? Come previsto, il Bayern Monaco fa un solo boccone degli egiziani dell’ Al Ahly garantendosi l’ennesima finale della sua storia. Già dalle prime battute si capisce che piega prenderà il match. Ci pensa Lewandosky a rompere l’equilibrio infilando di giustezza la difesa avversaria. L’ Al Ahly cerca di reagire come può ma il compito si presenta assai arduo visto la netta differenza tecnica tra le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella seconda semidel, in corso di svolgimento in Qatar, ilMonaco supera l’Al Ahly e conquista ladove affronterà i messicani del Tigrese. Tutto facile per i Campioni d’Europa che risolvono la pratica grazie ad una doppietta di. Al Ahly-Monaco 0-2: cosa è successo? Come previsto, ilMonaco fa un solo boccone degli egiziani dell’ Al Ahly garantendosi l’ennesimadella sua storia. Già dalle prime battute si capisce che piega prenderà il match. Ci pensaa rompere l’equilibrio infilando di giustezza la difesa avversaria. L’ Al Ahly cerca di reagire come può ma il compito si presenta assai arduo visto la netta differenza tecnica tra le due ...

