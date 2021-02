Modena-Kemerovo oggi | Champions League volley | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021)è pronta a tornare in campo per la “seconda parte” del Gruppo D didi. I Canarini sfideranno alle ore 20.30 la corazzata russa del. La squadra del grande ex Ivan Zaytsev dopo un inizio un po’ complicato si è ripreso alla grande risalendo la classifica in campionato fino al secondo posto. Per quanto riguarda gli emiliani sono reduci da due successi consecutivi in Superlega e punta ad allungare in classifica nella massima competizione europea. Andrea Giani si affiderà ai suoi migliori giocatori. In cabina di regia il solito Micah Christenson che azionerà i martelli Nemanja Petir, Daniele Lavia e Luca Vettori. I Canarini attualmente sono primi nel Gruppo D con 8 punti grazie alle 3 vittorie ottenute in altrettanti match. In caso di ulteriore successo la squadra ...