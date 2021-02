Missione Hope | la diretta dell’arrivo degli Emirati Arabi su Marte

(Di martedì 9 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=X2PcdejOywQ&feature=youtu.be Il suo nome è beneaugurante:, cioè speranza, e oggi arriva nell’orbita di. Si tratta delladell’agenzia spazialeUniti – la prima nel suo genere nel paese asiatico – con destinazione il Pianeta rosso. A differenza dei rover che da tempo scorrazzano sulla superficie del pianeta rosso,rimarrà però più in alto, in orbita, dove avrà l’oneroso compito di studiare la composizione dell’atmosfera marziana, in particolare i livelli di ossigeno e idrogeno. Al Amal, per gli amici, è la primainterplanetariaUniti e la prima delle missioni marziane a ...

andreabettini : Oggi la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti raggiungerà Marte. Fasi decisive fra le 16 e le 17 ora italiana. Su Tw… - FuryBionda : RT @andreabettini: Oggi la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti raggiungerà Marte. Fasi decisive fra le 16 e le 17 ora italiana. Su Twitter… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Oggi la missione spaziale emiratina #Hope entra nell'orbita di #Marte e l'ambasciata UAE a Roma si colora di rosso come il pian… - ROBZIK : Oggi la missione spaziale emiratina #Hope entra nell'orbita di #Marte e l'ambasciata UAE a Roma si colora di rosso… - TheItalianTimes : Nei prossimi 10 giorni sono in arrivo su #Marte 3 sonde. La più 'azzardata'? La missione Hope degli Emirati Arabi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione Hope

La(Al Amal, 'speranza' in arabo), rappresenta il debutto interplanetario degli Emirati Arabi Uniti, che con questa prima assoluta intendono aprire i festeggiamenti per i 50 anni della ...... in quanto l'agenzia spaziale cinese ha già ampiamente avuto il suo debutto con le missioni lunari , è sicuramente vero per Mars, la primainterplanetaria degli Emirati Arabi Uniti . ...Mars Hope, la prima sonda interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti, è ormai prossima al suo obiettivo. Se tutto andrà come deve, alle 16:41 del 9 febbraio si inserirà in orbita attorno a Marte, dove ...Si sta preparando per la fase finale della sua missione la sonda Hope lanciata dagli Emirati Arabi Uniti con l'obiettivo di studiare il ...