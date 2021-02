Mise, 64 milioni di euro alle Pmi per brevetti, marchi, disegni e voucher: 4.605 le domande finora finanziate (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono circa 46 milioni di euro i contributi concessi finora alle Pmi per la valorizzazione di brevetti, disegni e marchi. Si sono infatti concluse le procedure di valutazione e concessione dei contributi relative al primo gruppo di bandi del Ministero dello Sviluppo economico pubblicati durante il primo semestre dello scorso anno. In particolare, attraverso il primo bando brevetti+ sono state finanziate 306 domande, per disegni+ le domande finanziate sono 331, mentre per il terzo bando marchi+ sono state approvate 1.361 domande. E’ invece ancora in corso la fase istruttoria delle domande presentate ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono circa 46dii contributi concessiPmi per la valorizzazione di. Si sono infatti concluse le procedure di valutazione e concessione dei contributi relative al primo gruppo di bandi del Ministero dello Sviluppo economico pubblicati durante il primo semestre dello scorso anno. In particolare, attraverso il primo bando+ sono state306, per+ lesono 331, mentre per il terzo bando+ sono state approvate 1.361. E’ invece ancora in corso la fase istruttoria dellepresentate ...

