Mimmo Battaglia | il nuovo vescovo di Napoli è positivo al Covid-19

xulnet : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo... avevo seguito con simpatia e solidarietà la battaglia di Mimmo Lucano a Riace... con grande sincerità d… - Inviaggiatore : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, positivo il nuovo arcivescovo Mimmo Battaglia - Notiziedi_it : Covid, positivo il nuovo arcivescovo Mimmo Battaglia - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli, positivo al Covid-19 il nuovo Arcivescovo Don Mimmo Battaglia:… - NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: Covid, il nuovo vescovo di Napoli Mimmo Battaglia è positivo. Scatta la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Battaglia

Il Mattino

Il nuovo arcivescovo di Napoli, don, è positivo al Covid - 19. Ne dà notizia un comunicato della Curia. Sono sospese tutte le celebrazioni e le visite che erano state programmate in questi giorni. Il prelato, proveniente ...Donneo Arcivescovo di Napoli è risultato positivo al Covid - 19 come era accaduto per il suo predecessore il Cardinale Sepe. La Curia Arcivescovile comunica che sono sospese tutte le ...Il nuovo vescovo di Napoli, Mimmo Battaglia è risultato positivo al Covid-19. Sospese per le prossime settimane tutte le attività ...Il nuovo vescovo della città di Napoli Domenico Battaglia positivo al Covid. Al momento si trova in isolamento nel palazzo arcivescovile ...