Milano | navigator protestano davanti Prefettura | ' vogliamo rinnovo contratto'

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Chiedono la proroga dei contratti, una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari di Anpal (l'Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro), i navigator che questa mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura di Milano, in corso Monforte nella prima mobilitazione nazionale che ha interessato diverse piazze italiane. I navigator, assunti nel 2019 per aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, sono 2.680 in Italia di cui 293 in Lombardia e hanno protestato perché il 30 aprile terminerà il contratto con Anpal e nulla si sa del loro futuro. A guidare i manifestanti a Milano, un centinaio, sono stati Nidil Cgil, Felsa Cisl e ...

