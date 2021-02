Milan | suggestione Mirante terzo portiere | può arrivare a zero in estate

(Di martedì 9 febbraio 2021), per il prossimo anno si valuta l’arrivo a parametrodi Antonio: ildella Roma sostituirà Antonio Donnarumma Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’avventura di Antonio Donnarumma alpotrebbe essere giunta alla conclusione. Per la prossima annata i rossoneri potrebbero affidarsi ad un estremo difensore di maggiore affidamento come Antoniooggi alla Roma. Il 37enneè in scadenza di contratto con la società giallorossa e difficilmente rinnoverà. Il, dunque, potrebbe ingaggiarlo a costoinper affidargli il ruolo dialle spalle di Gigio Donnarumma e Tatarusanu. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ??? #Milan, suggestione #Coutinho? ?? L'indiscrezione dalla #Spagna #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan suggestione

Calcio News 24

, per il prossimo anno si valuta l'arrivo a parametro zero di Antonio Mirante: il portiere della Roma sostituirà Antonio DonnarummaDopo il secondo gol che ha indirizzato sempre più la partita verso la vittoria del, Ibra alza ... Sicuramente lapiù bella per quei tifosi sempre più pazzamente innamorati di lui è ...Milan, per il prossimo anno si valuta l'arrivo a parametro zero di Antonio Mirante: il portiere della Roma sostituirà Antonio Donnarumma ...La suggestione lanciata dal giornalista Paolo Condò riguarda il centrale spagnolo in scadenza col Real Madrid, Sergio Ramos.