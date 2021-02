Milan, chance per Dalot. In attesa del Manchester United (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Diogo Dalot sostituirà Davide Calabria contro lo Spezia. Intanto, il Milan continua i dialoghi per valutare un eventuale riscatto Diogo Dalot sostituirà Davide Calabria contro lo Spezia. Il difensore del Milan, che negli ultimi tempi ha legato con diversi compagni di spogliatoio, sarà chiamato a non far rimpiangere il terzino titolare. Intanto, il club rossonero continua i dialoghi per valutare un eventuale riscatto a fine stagione. Il Manchester United sembra voler mettere sul mercato il giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Diogosostituirà Davide Calabria contro lo Spezia. Intanto, ilcontinua i dialoghi per valutare un eventuale riscatto Diogosostituirà Davide Calabria contro lo Spezia. Il difensore del, che negli ultimi tempi ha legato con diversi compagni di spogliatoio, sarà chiamato a non far rimpiangere il terzino titolare. Intanto, il club rossonero continua i dialoghi per valutare un eventuale riscatto a fine stagione. Ilsembra voler mettere sul mercato il giocatore. Leggi su Calcionews24.com

