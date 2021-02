Michelle Obama, l’ex first lady diventa una star e spopola su Netflix: di che si tratta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Michelle Obama diventa una star del piccolo schermo: l’ex first lady spopola su Netflix. Gli argomenti del suo nuovo programma La first lady più amata dagli statunitensi degli ultimi anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 febbraio 2021)unadel piccolo schermo:su. Gli argomenti del suo nuovo programma Lapiù amata dagli statunitensi degli ultimi anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

NetflixIT : Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei… - chetempochefa : “Tutti conoscono Michelle e sanno benissimo che è decisamente superiore a me. Il fatto che mi sopporti è anche una… - chetempochefa : “Michelle è molto critica e molto dura. Uno dei motivi per cui l’ho sposata è che mi spinge a fare sempre del mio m… - StefaniaLeo : RT @Panna975: La amiamo. Adesso c’è un un motivo in più. Condurrà uno show di cucina per bambini! - odioapancho : Tranquila Michelle Obama. -