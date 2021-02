Michelle Obama è la protagonista di Waffles + Mochi, la nuova serie Netflix (Di martedì 9 febbraio 2021) Michelle Obama è la protagonista della nuova serie prescolare annunciata da Netflix. L’uscita è prevista il 16 marzo Netflix ha annunciato l’uscita, per il prossimo 16 marzo, di Waffles + Mochi, la nuova serie con la partecipazione straordinaria di Michelle Obama. Si tratta di una serie prescolare di dieci episodi, prodotta dalla Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan e agli stessi Obama. «Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021)è ladellaprescolare annunciata da. L’uscita è prevista il 16 marzoha annunciato l’uscita, per il prossimo 16 marzo, di, lacon la partecipazione straordinaria di. Si tratta di unaprescolare di dieci episodi, prodotta dalla Higher Ground, la casa di produzione di Barack e. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan e agli stessi. «Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, ...

chetempochefa : “Tutti conoscono Michelle e sanno benissimo che è decisamente superiore a me. Il fatto che mi sopporti è anche una… - chetempochefa : “Michelle è molto critica e molto dura. Uno dei motivi per cui l’ho sposata è che mi spinge a fare sempre del mio m… - chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - babilloon : Michelle Obama anuncia programa infantil na Netflix - phbohrer1234 : @LIVEpositivity Michelle Obama -