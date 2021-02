Michelle Hunziker “Scappai da Eros Ramazzotti” | Clamoroso retroscena sulla coppia

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 9 febbraio 2021)– Solonotizie24ednel corso degli anni 90’ incantarono il mondo del gossip grazie al loro amore da favola. Un incontro è avvenuto dopo un concerto che il cantante tenne a Milano nel 1996 per poi unirsi in matrimonio nel 98’ dopo la nascita della figlia Aurora. Oggi, però, a tenere banco nella cronaca rosa troviamo una clamorosa rivelazione fatta dain merito al primo incontro con il suo ex marito. La storia d’amore nata traednel corso degli anni è stata musa ispiratrice di tanti brani scritti dal cantante, segnando anche la sua ...