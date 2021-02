Michael B. Jordan, il film da rivedere per il suo compleanno (Di martedì 9 febbraio 2021) Compie 34 anni Michael B. Jordan, ma di lui si sta parlando non (solo) per il compleanno. Protagonista di uno spot di Alexa trasmesso durante il Super Bowl 2021, la star – nominato uomo più sexy del mondo (secondo People) – è al centro dell’attenzione per i suoi nuovi progetti. Il primo, infatti, è Without Remorse, del thriller action dell’universo di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima, che approda su Amazon Prime Video il prossimo 30 aprile. Nella pellicola, il cui titolo completo è Tom Clancy’s Without Remorse, e di cui è anche produttore, Michael B. Jordan interpreta il protagonista John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan: un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta che scopre una cospirazione ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Compie 34 anniB., ma di lui si sta parlando non (solo) per il. Protagonista di uno spot di Alexa trasmesso durante il Super Bowl 2021, la star – nominato uomo più sexy del mondo (secondo People) – è al centro dell’attenzione per i suoi nuovi progetti. Il primo, infatti, è Without Remorse, del thriller action dell’universo di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima, che approda su Amazon Prime Video il prossimo 30 aprile. Nella pellicola, il cui titolo completo è Tom Clancy’s Without Remorse, e di cui è anche produttore,B.interpreta il protagonista John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan: un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta che scopre una cospirazione ...

peppo57 : @simonasiri Si parla di sportivi o vincenti ? Sport individuale o di squadra secondo me quello che conta è il gesto… - cinefilosit : Black Panther 2, Michael B. Jordan sul ritorno di Killmonger: 'Non posso dire molto' #ILoveCinefilos - Deich_yesagain : Quanto darei per avere la possibilità di tornare indietro nel tempo e vedere la faccia di Michael Jordan quando gli… - statodelsud : Michael B. Jordan festeggia 34 anni: le foto - Pino__Merola : Michael B. Jordan festeggia 34 anni: le foto -