Metro 1 | 600mila euro per arrivare a Rivoli

La Metro 1 di Torino prosegue il suo percorso e ora punta ad arrivare al centro di Rivoli. La giunta comunale ha infatti approvato oggi lo schema di convenzione tra Comune, Città metropolitana e Infratrasporti.To per l'erogazione delle risorse statali da destinare a questo scopo. In particolare è stato stabilito un budget di 615 mila euro. Si tratta di fondi frutto del reintegro del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. I costi complessivi della progettazione, stimati in 983 mila euro, saranno cofinanziati dalla Città metropolitana per 368 mila euro attraverso l'utilizzo di analoghe risorse assegnate dal decreto Mit del 23 dicembre.