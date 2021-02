Meteo, temporali e mareggiate per 48 ore. Poi arriva Burian: temperature in calo di 10 gradi e San Valentino al gelo (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo pioggia e venti di burrasca in arrivo i venti gelidi dalla Russia. Il crollo delle temperature e la formazione di un ciclone sul Mar Tirreno potrebbe portare neve anche a Roma. L'esperto Antonio Sanò: "Sta arrivando il periodo più freddo dell'inverno 2021" Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo pioggia e venti di burrasca in arrivo i venti gelidi dalla Russia. Il crollo dellee la formazione di un ciclone sul Mar Tirreno potrebbe portare neve anche a Roma. L'esperto Antonio Sanò: "Stando il periodo più freddo dell'inverno 2021"

