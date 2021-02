Meteo oggi martedì 9 febbraio: nuova perturbazione e rischio nubifragi (Di martedì 9 febbraio 2021) Meteo oggi martedì 9 febbraio: una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia. Tornano le piogge, ma anche i rischi nubifragi in alcune regioni Il secondo martedì del mese di febbraio non offrirà buone notizie a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che colpirà maggiormente le regioni del Centro. Ma anche alcune del Nord e del Sud. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021): unain arrivo sull’Italia. Tornano le piogge, ma anche i rischiin alcune regioni Il secondodel mese dinon offrirà buone notizie a causa dell’arrivo di unache colpirà maggiormente le regioni del Centro. Ma anche alcune del Nord e del Sud. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Meteo Liguria - Ancora nuvole e piovaschi sino a giovedì

Correnti umide e fredde attraverseranno la Liguria fino a mercoledì , portando nuvole e piovaschi. Da giovedì è previsto un graduale miglioramento. Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 9 febbraio 2021 Nel primo mattino residua nuvolosità con qualche piovasco ancora possibile a levante in graduale miglioramento durante la mattinata. ...

Terremoto in Sicilia oggi, martedì 9 febbraio 2021: scossa M 3.1 sul Canale di Sicilia - Dati ufficiali INGV

... martedì 9 febbraio 2021: scossa M 3.1 sul mare del Canale di Sicilia meridionale L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00:56 di oggi, martedì 9 febbraio 2021, una ...

Meteo MESSINA: oggi sereno, Mercoledì 10 nubi sparse, Giovedì 11 sereno iL Meteo Cluster a Castel Romano, l’ordine ai vigili: «Nessuno violi la quarantena»

Blocco della Municipale all’esterno del più grande campo rom della Capitale. Ma i sindacati degli agenti chiedono adesso «di essere equiparati alle altre forze dell’ordine, per non essere confusi con ...

Salerno, Covid e allerta meteo: richiudono le scuole. I sindaci: «Non rischiamo»

Mentre il Tar riapre le scuole di Scafati i sindaci delle altre città provano a chiuderle anche con la complicità dell'allerta meteo in vigore sino alla mezzanotte di oggi e ...

