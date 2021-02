Meteo Italia: gli ostacoli al Gelo dirompente. Non ovunque, ecco quali sono e dove no (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi giorni stiamo leggendo notizie che riportano neve e Gelo in mezza Europa. In alcune nazioni, ad esempio l’Olanda, non nevicava così da circa un decennio ma potremmo aggiungere anche il BeNeLux, alcune aree della Germania, del Regno Unito ecc ecc. Ora, invece, siamo concentrati sull’Italia perché a partire da sabato arriverà aria gelida siberiana. Ma… E sì, quando si parla d’Italia c’è sempre un ma… Troppe le incognite che aleggiano attorno a uno scenario che avrebbe potenzialità incredibili ma che al momento sembra stiano perdendo mordente. Il possente nucleo gelido siberiano potrebbe rimanere defilato a est, se così fosse verrebbe cancellato quell’evento che tra venerdì e sabato scorso sembrava poter prendere piede abbastanza agevolmente. Non che non possa verificarsi, sia chiaro, d’altronde i modelli previsionali hanno ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi giorni stiamo leggendo notizie che riportano neve ein mezza Europa. In alcune nazioni, ad esempio l’Olanda, non nevicava così da circa un decennio ma potremmo aggiungere anche il BeNeLux, alcune aree della Germania, del Regno Unito ecc ecc. Ora, invece, siamo concentrati sull’perché a partire da sabato arriverà aria gelida siberiana. Ma… E sì, quando si parla d’c’è sempre un ma… Troppe le incognite che aleggiano attorno a uno scenario che avrebbe potenzialità incredibili ma che al momento sembra stiano perdendo mordente. Il possente nucleo gelido siberiano potrebbe rimanere defilato a est, se così fosse verrebbe cancellato quell’evento che tra venerdì e sabato scorso sembrava poter prendere piede abbastanza agevolmente. Non che non possa verificarsi, sia chiaro, d’altronde i modelli previsionali hanno ...

