Meteo Italia al 24 febbraio senza tregua, tra GELO e perturbazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo analizzando, da giorni, il trend Meteo climatico con estremo interesse e soprattutto con un’attenzione particolare agli accadimenti che avverranno a due passi da noi. Il profondo cambiamento emisferico, in termini ovviamente di circolazione atmosferica, ha creato i presupposti per una netta contrapposizione termica tra l’est e l’ovest: da un lato l’Oceano Atlantico, dall’altro lato il GELO siberiano. Contrapposizione che tra qualche giorno diverrà vera e propria guerra, tant’è che i vari modelli matematici di previsione continuano a proporci un quadretto invernale niente male. Possiamo dirlo: l’aria gelida arriverà. Si tratterà di capire, ma non è poco, quanto sarà in grado di estendersi verso ovest e soprattutto quanto sarà in grado di insistere sulle nostre regioni. L’incognita è ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo analizzando, da giorni, il trendclimatico con estremo interesse e soprattutto con un’attenzione particolare agli accadimenti che avverranno a due passi da noi. Il profondo cambiamento emisferico, in termini ovviamente di circolazione atmosferica, ha creato i presupposti per una netta contrapposizione termica tra l’est e l’ovest: da un lato l’Oceano Atlantico, dall’altro lato ilsiberiano. Contrapposizione che tra qualche giorno diverrà vera e propria guerra, tant’è che i vari modelli matematici di previsione continuano a proporci un quadretto invernale niente male. Possiamo dirlo: l’aria gelida arriverà. Si tratterà di capire, ma non è poco, quanto sarà in grado di estendersi verso ovest e soprattutto quanto sarà in grado di insistere sulle nostre regioni. L’incognita è ...

