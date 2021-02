Meteo | il gelo siderale alle porte dell’Italia | arriverà? Ultimissime

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021)sempre più probabile.Le scorse settimane, quando si scriveva che l’Anticiclone russo siberiano avrebbe potuto pilotareverso l’Europa, in pochi avrebbero scommesso un euro. Eppure tutto lasciava presagire grandi manovre invernali: il pregresso riscaldamento stratosferico, il conseguente indebolimento del Vortice Polare, la Nina, la convezione tropicale (MJO) a presagire blocchi anticiclonici atlantici, un approfondimento del lobo canadese del Vortice Polare. Dinamiche atmosferiche che vanno sapute interpretare, quindi non di facile comprensione per chi non ha dimestichezza in materia. Gli amanti viscerali dele della neve continuano a seguire, sbattendoci la testa, ogni singola emissione dei vari modelli previsionali. Tutti esaltati venerdì e sabato, quando improvvisamente apparve il ...