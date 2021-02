Meteo domani mercoledì 10 febbraio: nuova perturbazione, rimane il maltempo (Di martedì 9 febbraio 2021) Meteo domani mercoledì 10 febbraio: una nuova perturbazione porterà sull’Italia ancora maltempo ed instabilità su gran parte delle regioni Anche il mercoledì di questa seconda settimana di febbraio sarà condizionato dal maltempo diffuso su gran parte del territorio. La causa dell’arrivo della seconda ondata di piogge e temporali nel 2021 resta quella di un ciclone L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021)10: unaporterà sull’Italia ancoraed instabilità su gran parte delle regioni Anche ildi questa seconda settimana disarà condizionato daldiffuso su gran parte del territorio. La causa dell’arrivo della seconda ondata di piogge e temporali nel 2021 resta quella di un ciclone L'articolo proviene da Leggilo.org.

