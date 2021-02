Meloni, quel glitter anni ’80 e lo strano concetto di sessismo dei Fratelli d’Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 9 febbraio è una di quelle date da segnare sul calendario e da celebrare ogni anno perché ricorrenza di una grande scoperta. E cioè: Fratelli d’Italia e i suoi elettori e rappresentanti hanno una loro sensibilità. Un loro punto di fragilità. Un tema su cui si stringono commossi e compatti. Un argomento su cui non accettano cinismo e aridità: IL glitter. Ebbene sì, a loro non frega nulla dei migranti, delle navi delle ong che vanno affondate, dei gay che non devono adottare e delle famiglie tradizionali, di elettori e buona parte della classe dirigente nostalgica del fascismo, dei Fratelli d’Italia finiti in galera per ‘ndrangheta. No. Loro si offendono se dici che la loro leader donna-mamma-cristiana è pure glitterata. Un’offesa indicibile. Una ferita insanabile. Un ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 9 febbraio è una dile date da segnare sul calendario e da celebrare ogni anno perché ricorrenza di una grande scoperta. E cioè:e i suoi elettori e rappresentanti hanno una loro sensibilità. Un loro punto di fragilità. Un tema su cui si stringono commossi e compatti. Un argomento su cui non accettano cinismo e aridità: IL. Ebbene sì, a loro non frega nulla dei migranti, delle navi delle ong che vanno affondate, dei gay che non devono adottare e delle famiglie tradizionali, di elettori e buona parte della classe dirigente nostalgica del fascismo, deifiniti in galera per ‘ndrangheta. No. Loro si offendono se dici che la loro leader donna-mamma-cristiana è pureata. Un’offesa indicibile. Una ferita insanabile. Un ...

