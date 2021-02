Meloni “Non voteremo la fiducia, avremo un approccio pragmatico” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “”Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a Draghi, ma siamo a disposizione della Nazione per tutto quello che può essere utile. Il presidente ci ha tratteggiato le questioni principali e noi abbiamo risposto, abbiamo fatto delle domande e lui non ha replicato, sono stati toccati molti contenuti, noi facciamo politica così. Il nostro approccio è pragmatico. La nostra sarà un'opposizione patriottica”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.“Mi auguro che Draghi, quando formerà il governo, voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm, questo non si può consentire – ha spiegato Meloni -. Abbiamo chiesto la riapertura di tutte le attività con il rispetto dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “”Fratelli d'Italia non voterà laa Draghi, ma siamo a disposizione della Nazione per tutto quello che può essere utile. Il presidente ci ha tratteggiato le questioni principali e noi abbiamo risposto, abbiamo fatto delle domande e lui non ha replicato, sono stati toccati molti contenuti, noi facciamo politica così. Il nostro. La nostra sarà un'opposizione patriottica”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.“Mi auguro che Draghi, quando formerà il governo, voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm, questo non si può consentire – ha spiegato-. Abbiamo chiesto la riapertura di tutte le attività con il rispetto dei ...

NicolaPorro : ?? Il #Pd costretto a dire sì alla #Lega, le sviolinate ai potenti di #Aneri, si prenotano i #vaccini ma non c'è la… - MassimGiannini : In un pur ottimo articolo su #Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su @LaStampa il nostro @albertomattioli usa… - Capezzone : Lo schemino dell’intellettuale progressista (e non solo): -Fino a 3 giorni fa: elogiare la #Meloni per attaccare… - fabbri333 : RT @chiccotesta: risultati dell’iniziativa di Renzi: ha messo in imbarazzo Salvini e Meloni, portato Salvini in Eu, separato Forza Italia d… - lapapera50 : RT @angyco888: Fantastico vedere come i sinistroidi attaccano la Meloni perché non sostiene Draghi e attaccano Salvini perché sostiene Drag… -