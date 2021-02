Melania cerca casa? Se anche Mar-a-Lago non vuole i Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Con la White House relegata ad antico ricordo e la via di Mar-a-forse impraticabile, Donaldaffronta l’inizio del processo d’impeachment edi distrarsi giocando a golf., invece,. Almeno secondo i rumors d’oltreoceano. Primo presidente ad essere stato messo in stato d’accusa due volte e primo ad affrontare il procedimento dopo aver lasciato laBianca il tycoon, insieme alla consorte, potrebbe essere costretto dalle autorità locali della Florida a rispettare un accordo firmato nel 1993, che gli impedirebbe di stabilire la residenza permanente nella villa in stile ispano-moresco ubicata sull’isola di Palm Beach. Circa 28 anni fa, infatti,trasformò la tenuta in un club privato per ragioni fiscali, siglando ...