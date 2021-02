Meghan Markle e il Principe Harry poeti per un giorno: lezione a sorpresa su Zoom (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli iscritti al Get Lit Poetry, associazione statunitense che ha l’obiettivo di diffondere la poesia fra i giovani americani, non riuscivano a crederci. Hanno spalancato gli occhi, si sono emozionati e c’è chi non è riuscito a trattenere un grido di stupore. Perché in collegamento via Zoom sono apparsi loro: Meghan Markle e il Principe … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli iscritti al Get Lit Poetry, associazione statunitense che ha l’obiettivo di diffondere la poesia fra i giovani americani, non riuscivano a crederci. Hanno spalancato gli occhi, si sono emozionati e c’è chi non è riuscito a trattenere un grido di stupore. Perché in collegamento viasono apparsi loro:e il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

