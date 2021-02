QuotidianPost : Medici israeliani scoprono due nuovi rimedi anti-Covid, uno efficace al 95% -

Ultime Notizie dalla rete : Medici israeliani

AGI - Agenzia Italia

Grazie alla somministrazione locale, assicurano i, non ci sarebbero effetti collaterali. "Questa proteina si trova sulla superficie delle cellule e ha un ruolo noto e importante ......firmato l'8 febbraio un accordo per allentare le restrizioni ai viaggi in Grecia per gli...del 1 febbraio ha causato una brusca diminuzione dei test per il nuovo coronavirus poichée ...Exo-CD24 e Allocetra sono due nuovi rimedi anti-Covid che hanno anche la caratteristica di intervenire su sistemi molto compromessi ...Nell'articolo si parla poi dell'allarme lanciato dai pediatri di Israele, "Paese che ha fatto passi da gigante nella vaccinazione degli adulti". I medici hanno avvertito di "un forte aumento delle ...