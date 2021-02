Matierno, 30enne trovato senza vita nella sua abitazione: si indaga sulla causa del decesso (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si indaga a Matierno sulla morte di un uomo di 30 anni, ritrovato all’interno della sua abitazione. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in via Brignano. Non è chiara la causa che ha portato al decesso del giovane. Si attende l’arrivo sul posto del medico legale e del magistrato di turno. indaga la squadra mobile della questura di Salerno. Gli investigatori al momento stanno vagliando tutte le ipotesi. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Simorte di un uomo di 30 anni, riall’interno della sua. Il corpoè stato rinvenuto in via Brignano. Non è chiara lache ha portato aldel giovane. Si attende l’arrivo sul posto del medico legale e del magistrato di turno.la squadra mobile della questura di Salerno. Gli investigatori al momento stanno vagliando tutte le ipotesi. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tvoggi : SALERNO, 30ENNE TROVATO MORTO IN CASA Il corpo senza vita di un 30enne è stato ritrovato in un’abitazione in via Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Matierno 30enne Matierno, 30enne trovato senza vita nella sua abitazione: si indaga sulla causa del decesso anteprima24.it Matierno, 30enne trovato senza vita nella sua abitazione: si indaga sulla causa del decesso

Salerno – Si indaga a Matierno sulla morte di un uomo di 30 anni, ritrovato all’interno della sua abitazione. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in via Brignano. Non è chiara la causa che ha portat ...

Salerno, 30enne trovato morto in casa

Salerno, cadavere in un’abitazione di Matierno: la vittima è un 30enne. Il corpo senza vita di un 30enne è stato ritrovato in un’abitazione in via Brignano a Matierno. Non ...

Salerno – Si indaga a Matierno sulla morte di un uomo di 30 anni, ritrovato all’interno della sua abitazione. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in via Brignano. Non è chiara la causa che ha portat ...Salerno, cadavere in un’abitazione di Matierno: la vittima è un 30enne. Il corpo senza vita di un 30enne è stato ritrovato in un’abitazione in via Brignano a Matierno. Non ...