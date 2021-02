Masso frana dalla montagna: morto un uomo di 68 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Una tragedia si è consumata ieri: un uomo di 68 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo con la sua auto una strada provinciale. Una vera tragedia si è consumata ieri mattina sulla strada provinciale di Civo, provincia di Sondrio. Mentre stava percorrendo con la sua auto, un uomo di 68 anni ha perso L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 9 febbraio 2021) Una tragedia si è consumata ieri: undi 68ha perso la vita mentre stava percorrendo con la sua auto una strada provinciale. Una vera tragedia si è consumata ieri mattina sulla strada provinciale di Civo, provincia di Sondrio. Mentre stava percorrendo con la sua auto, undi 68ha perso L'articolo Curiosauro.

