Marvel’s Eternals | ecco cosa sappiamo del film di Chloé Zhao

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 febbraio 2021). Black Widow non è l’unicoMarvel Cinematic Universe ritardato a causa della pandemia di coronavirus. Quando uscirà?è stato rinviato una seconda volta – al 5 novembre 2021 – dopo che il proprietario della Marvel, Disney, ha deciso di spostare nuovamente l’uscita di Black Widow. Quindi uscirà dopo che Disney Plus MCU mostrerà WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. () Chi sono gli Eterni? Sono il prossimo gruppo di superpoteri ad unirsi all’MCU e Marvel Studios ha messo insieme un cast impressionante – tra cui Angelina Jolie, Kit Harington e il super-appassionato cosplayer di Wolverine Kumail Nanjiani – per attirare tutti l’interesse per il 25 °MCU. Inizialmente doveva uscire il 6 ...