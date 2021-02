Martina Colombari in versione mamma: sui social il tenero botta e risposta con il figlio Achille (Di martedì 9 febbraio 2021) La modella dedica al suo ragazzo una tenera riflessione a corredo di un selfie postato su Instagram. Pronta la dolcissima replica di lui Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) La modella dedica al suo ragazzo una tenera riflessione a corredo di un selfie postato su Instagram. Pronta la dolcissima replica di lui

emerge67 : Mancava Martina Colombari che santifica in diretta Belzebù Berlusconi. #oggièunaltrogiorno #consultazioniDraghi - VanityFairIt : Il trend della bellezza naturale e senza filtri è sempre più forte - DavidOnepv : @florabarral @jommas82 Ho visto oggi Martina Colombari, saranno le luci, sarà il trucco,.ma è più bella di prima. - lillydessi : Mini lezione a tema come si portano i jeans strappati nel 2021 courtesy of Martina Colombari -… - Ma_Messina : Martina Colombari su Raiuno ha appena dichiarato di essere felice dell'arrivo di #Draghi. Finalmente ora possono ri… -