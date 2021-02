Martedì 9 febbraio sciopero dei treni dalle 9 alle 17 (Di martedì 9 febbraio 2021) Settimana nera per i trasporti pubblici. Lunedì 8 febbraio parte lo sciopero nazionale di quattro ore, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Circoleranno regolarmente le Frecce di trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune organizzazioni sindacali dalle 9 alle 17 di Martedì 9 febbraio. Lo sciopero si svolgerà secondo fasce orarie diverse da città a città. Queste le principali: Milano dalle 9.30 alle 13.30; Torino dalle 18 alle 22; Genova 11.30 alle 15.30; Trieste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Settimana nera per i trasporti pubblici. Lunedì 8parte lonazionale di quattro ore, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Circoleranno regolarmente le Frecce ditalia in occasione dellodel personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune organizzazioni sindacali17 di. Losi svolgerà secondo fasce orarie diverse da città a città. Queste le principali: Milano9.3013.30; Torino1822; Genova 11.3015.30; Trieste ...

