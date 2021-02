Mario Ermito, la svolta dopo il GfVip? Quelle voci sul nuovo e pesantissimo progetto (Di martedì 9 febbraio 2021) Si parla di un film. Sembra che adesso ci sia un grande progetto per Mario Ermito, ex concorrente del Grande Fratello vip, con una brillante carriera da attore alle spalle. Ermito, pugliese d'origine, sarebbe pronto a tornare sul set. Per adesso nulla di certo. Ma alle nostre orecchie giunge un'indiscrezione: il mondo del cinema ha messo gli occhi addosso al bel Mario Ermito. Qualcuno già lo definisce Can Yaman italiano. Infatti, l'attore ha i tratti somatici che ricordano il collega turco ed anche per Ermito le fan impazziscono. Crescono tante fanpage del bel Mario, ma in queste ore l'indiscrezione di un nuovo film sta facendo il giro della Rete. Il diretto interessato non risponde, ma dopo l puntata di ieri del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Si parla di un film. Sembra che adesso ci sia un grandeper, ex concorrente del Grande Fratello vip, con una brillante carriera da attore alle spalle., pugliese d'origine, sarebbe pronto a tornare sul set. Per adesso nulla di certo. Ma alle nostre orecchie giunge un'indiscrezione: il mondo del cinema ha messo gli occhi addosso al bel. Qualcuno già lo definisce Can Yaman italiano. Infatti, l'attore ha i tratti somatici che ricordano il collega turco ed anche perle fan impazziscono. Crescono tante fanpage del bel, ma in queste ore l'indiscrezione di unfilm sta facendo il giro della Rete. Il diretto interessato non risponde, mal puntata di ieri del ...

Laura72699809 : RT @heimartx: PER MARIO ERMITO È TUTTO UN BACIO DAL RE E DALLA REGINA DEL ??SACRO ZORZANDO IMPERO?? #tzvip #gfvip - BenedP : RT @heimartx: PER MARIO ERMITO È TUTTO UN BACIO DAL RE E DALLA REGINA DEL ??SACRO ZORZANDO IMPERO?? #tzvip #gfvip - greyssloandedit : RT @heimartx: PER MARIO ERMITO È TUTTO UN BACIO DAL RE E DALLA REGINA DEL ??SACRO ZORZANDO IMPERO?? #tzvip #gfvip - takememyidol : RT @heimartx: PER MARIO ERMITO È TUTTO UN BACIO DAL RE E DALLA REGINA DEL ??SACRO ZORZANDO IMPERO?? #tzvip #gfvip - teschio_22 : RT @heimartx: PER MARIO ERMITO È TUTTO UN BACIO DAL RE E DALLA REGINA DEL ??SACRO ZORZANDO IMPERO?? #tzvip #gfvip -