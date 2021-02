Mario Draghi dice no alla flat tax di Salvini Spinta sui vaccini | priorità insegnanti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Una riforma del fisco basata sulla progressività, equità e lotta al “male endemico” dell’evasione, rifilando così il primo No secco a Matteosulla suatax. Un’accelerazione del piano vaccinale, che aiuterebbe a uscire da un “clima psicologico di depressione” e per le cui dosi dovrebbero arrivare “novità positive dall’Ue”, dandoe personale scolastico, aumentando il numero di test rapidi per gli studenti, in modo tale da permettere la ripartenza scolastica - senza più chiusure. Queste sono le indicazioni chesta fornendo alle varie delegazioni dei partiti durante il secondo giro di consultazioni. Punti che, come lo stesso premier incaricato ha assicurato, “dettaglierò in Parlamento” quando si troverà a dover parlare di fronte alle ...