Marina Suma, la malattia e la morte del compagno l’hanno resa più forte (Foto) (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo 20 anni d’amore la morte del compagno di Marina Suma; li ha separati una lunga malattia, un anno fa (Foto). L’attrice che ha fatto innamorare tantissimi uomini per la sua bellezza, il suo accento, la sua dolcezza, oggi appare più forte che mai. Il tempo l’ha un po’ cambiata ma l’ha anche resa molto più forte. E’ ciò che ha dovuto superare stando accanto all’uomo della sua vita che le ha dato la consapevolezza di quanto fosse forte e coraggiosa. Marina Suma nello studio di Oggi è un altro giorno non mostra il suo dolore, non mostra le sue lacrime ma la sua energia. Ovvio, la morte di Claudio per lei è stata terribile da affrontare ma ha sempre cercato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo 20 anni d’amore ladeldi; li ha separati una lunga, un anno fa (). L’attrice che ha fatto innamorare tantissimi uomini per la sua bellezza, il suo accento, la sua dolcezza, oggi appare piùche mai. Il tempo l’ha un po’ cambiata ma l’ha anchemolto più. E’ ciò che ha dovuto superare stando accanto all’uomo della sua vita che le ha dato la consapevolezza di quanto fossee coraggiosa.nello studio di Oggi è un altro giorno non mostra il suo dolore, non mostra le sue lacrime ma la sua energia. Ovvio, ladi Claudio per lei è stata terribile da affrontare ma ha sempre cercato di ...

