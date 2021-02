Maria Teresa Ruta | la decisione dello staff dopo l’ennesima nomination al GF Vip È successo dopo la diretta | “Ora potete farlo anche voi”

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Maria Teresa, Samantha e Zenga? #GFVIP - GrandeFratello : Un'altra puntata ricca di emozioni per i nostri VIPPONI: dalla sorpresa del papà di Stefania al all'incontro Tra Ma… - GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - drunkharryx_ : RT @Swan85Swan: MTR vestita da Grillo scherzando verso Zenga: ahh tu sei quello che ha avuto più sorprese di tutti, meno tempo qui è ha vis… - zorpoppini : RT @guestofworld_: 'Perché hai dormito con Andrea Zelletta?' 'Dobbiamo a tornare a ridere nella nostra stanza.' E voi avevate il coraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

Il confronto avuto ieri sera daRuta con un presunto suo ex flirt, Francesco Baccini , ha avuto effetti disastrosi sul suo rapporto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando . Nelle passate ore la figlia Guenda Goria è scesa ...Anche gli ospiti e gli operatori sanitari della Casa ProtettaImmacolata di Buddusò hanno ... Prima dose per 500… A Santail nuovo regolamento per l'Area… La situazione all'...Dayane Mello ha consolato Maria Teresa e l’ha invitata a stare attenta a Stefania Orlando: ‘Chi ti ama non ti mette in difficoltà’.Le parole della donna lasciano intendere tra le righe che qualcuno stia mentendo: “”.La Vip ricorda più sere insieme e allora i due amici le chiedono perché non abbia detto tutto ciò e Maria Teresa ri ...