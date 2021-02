Maria Teresa Ruta e Baccini, svelato il mistero: “Sono abbastanza nei guai” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si infittisce il mistero sulla storia fra Maria Teresa Ruta e il cantautore Francesco Baccini e i “vipponi” sembrano essere i primi a non riuscire a darsi pace sull’argomento. Dopo averla nominata nonostante la profonda amicizia che da tempo li lega, Tommaso Zorzi ha cercato di comprendere cosa potrebbe nascondere la conduttrice. Una dichiarazione della donna potrebbe spiegare cosa si nasconde dietro tutta questa storia. Ciò che Maria Teresa non dice Appena conclusa la puntata di ieri sera, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno ripreso il discorso su Francesco Baccini. Tommaso Zorzi ha cercato di capire come Maria Teresa abbia vissuto il confronto con Francesco Baccini, ricordandole ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Si infittisce ilsulla storia frae il cantautore Francescoe i “vipponi” sembrano essere i primi a non riuscire a darsi pace sull’argomento. Dopo averla nominata nonostante la profonda amicizia che da tempo li lega, Tommaso Zorzi ha cercato di comprendere cosa potrebbe nascondere la conduttrice. Una dichiarazione della donna potrebbe spiegare cosa si nasconde dietro tutta questa storia. Ciò chenon dice Appena conclusa la puntata di ieri sera, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno ripreso il discorso su Francesco. Tommaso Zorzi ha cercato di capire comeabbia vissuto il confronto con Francesco, ricordandole ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi salvare tra Maria Teresa, Samantha e Zenga? #GFVIP - GrandeFratello : Un'altra puntata ricca di emozioni per i nostri VIPPONI: dalla sorpresa del papà di Stefania al all'incontro Tra Ma… - GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - Icnarphr : RT @turntoconor: ‘perché hai dormito con zelletta?’ ‘perché io a volte dormo con lui, mi sta simpatico’. dayane dice a mt che tommy l’ha n… - 103puntifelici : Maria Teresa, guardami, Tommaso ha venticinque anni e si è mostrato molto meno bambino di te che non hai neanche il… -