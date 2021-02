“Maresciallo, non mi prenderete mai”: Mirko Rosa su Tik Tok sbeffeggia i Carabinieri. Ma lo arrestano in Svizzera (Di martedì 9 febbraio 2021) “Maresciallo sprecate i soldi, non mi prenderete mai” aveva detto su Tik Tok, sbeffeggiando i militari sulle sue tracce da tempo. Ma il 46enne Mirko Rosa, sulle scene social Mirko Oro, alla fine è stato rintracciato. Nonostante i suoi tentativi di “depistaggio”. Imprenditore, ex proprietario di negozi di ‘Compro Oro’, Rosa doveva scontare sei anni per una lunga lista di reati. A suo carico infatti: truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Ma una volta ricevuto il mandato di cattura emesso dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) per un cumulo di pena, Rosa ha pensato bene di scappare e rendersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “sprecate i soldi, non mimai” aveva detto su Tik Tok,ndo i militari sulle sue tracce da tempo. Ma il 46enne, sulle scene socialOro, alla fine è stato rintracciato. Nonostante i suoi tentativi di “depistaggio”. Imprenditore, ex proprietario di negozi di ‘Compro Oro’,doveva scontare sei anni per una lunga lista di reati. A suo carico infatti: truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Ma una volta ricevuto il mandato di cattura emesso dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) per un cumulo di pena,ha pensato bene di scappare e rendersi ...

