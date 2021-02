Marconi deferito alla Procura Figc per la frase razzista a Obi, rischia 10 giornate di squalifica (Di martedì 9 febbraio 2021) L’attaccante del Pisa, Michele Marconi, è stato deferito dalla Procura Figc per la frase razzista pronunciata all’indirizzo del centrocampista del Chievo Joel Obi lo scorso 22 dicembre. Marconi gli si rivolse parlando di “rivolta degli schiavi”. Ora, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrà comparire di fronte alla giustizia sportiva “e, in base all’articolo 28 del nuovo Codice di giustizia sportiva rischia, dovessero essere accertate le sue responsabilità, una pesante squalifica, almeno 10 giornate, o peggio una sospensione a tempo determinato, più un’ammenda compresa fra i 10 e i 20mila euro”. Quella frase, «la rivolta degli schiavi», è stata giudicata, dalla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) L’attaccante del Pisa, Michele, è statoper lapronunciata all’indirizzo del centrocampista del Chievo Joel Obi lo scorso 22 dicembre.gli si rivolse parlando di “rivolta degli schiavi”. Ora, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrà comparire di frontegiustizia sportiva “e, in base all’articolo 28 del nuovo Codice di giustizia sportiva, dovessero essere accertate le sue responsabilità, una pesante squalifica, almeno 10, o peggio una sospensione a tempo determinato, più un’ammenda compresa fra i 10 e i 20mila euro”. Quella, «la rivolta degli schiavi», è stata giudicata, d...

