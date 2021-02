Maradona: tre nuovi indagati per la morte del Pibe de Oro (Di martedì 9 febbraio 2021) Aumentano i sospetti e le persone sotto inchiesta nell’indagine relativa alla morte di Diego Armando Maradona. Le indagini della magistratura argentina sulla morte del Pibe de Oro si concentreranno adesso su tre nuove figure che hanno accompagnato il fuoriclasse argentino nei suoi ultimi giorni di vita: Carlos Diaz, psicologo che aveva in cura il Pibe de Oro dall’inizio di settembre, e gli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid. Salgono così a cinque gli indagati per la morte del fuoriclasse. Foto: facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Aumentano i sospetti e le persone sotto inchiesta nell’indagine relativa alladi Diego Armando. Le indagini della magistratura argentina sulladelde Oro si concentreranno adesso su tre nuove figure che hanno accompagnato il fuoriclasse argentino nei suoi ultimi giorni di vita: Carlos Diaz, psicologo che aveva in cura ilde Oro dall’inizio di settembre, e gli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid. Salgono così a cinque gliper ladel fuoriclasse. Foto: facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

