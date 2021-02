Manuela Ferrera: “Mi hanno contattato gli avvocati di Higuain, ho esagerato” (Di martedì 9 febbraio 2021) Manuela Ferrera ha recentemente attaccato Gonzalo Higuain, suo ex compagno, svelando la sua passione per le ‘zozze’, dunque non esattamente avvezzo a relazioni serie. La modella italiana ha ritrattato rapidamente le proprie dichiarazioni, in diretta televisiva su Tiki Taka, menzionando delle lettere giuntegli dagli avvocati dell’ex Real Madrid, Napoli e Juventus. “Dobbiamo chiudere il capitolo delle ‘zozze’, mi sono arrivate le lettere degli avvocati di Higuain. Non volevo esagerare così. Io ero la fidanzata di Higuain in quel momento e con le ‘zozze’ erano avventure. Quando l’ho scoperto, gliel’ho detto e mi sono defilata”. Nessuna ulteriore polemica, dunque, stroncata sul nascere dal diretto interessato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)ha recentemente attaccato Gonzalo, suo ex compagno, svelando la sua passione per le ‘zozze’, dunque non esattamente avvezzo a relazioni serie. La modella italiana ha ritrattato rapidamente le proprie dichiarazioni, in diretta televisiva su Tiki Taka, menzionando delle lettere giuntegli daglidell’ex Real Madrid, Napoli e Juventus. “Dobbiamo chiudere il capitolo delle ‘zozze’, mi sono arrivate le lettere deglidi. Non volevo esagerare così. Io ero la fidanzata diin quel momento e con le ‘zozze’ erano avventure. Quando l’ho scoperto, gliel’ho detto e mi sono defilata”. Nessuna ulteriore polemica, dunque, stroncata sul nascere dal diretto interessato. SportFace.

