Maltrattamenti in famiglia esclusi in caso di episodi sporadici di violenza

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lucia Izzo - Per il Tribunale di Siena il reato ex art. 572 c.p. è integrato da continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitualità, tali da imporre un vero e proprio sistema di sofferenze.

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamenti famiglia

Studio Cataldi

Il 46enne, attivo nel settore della compravendita dell'oro, è accusato di molteplici reati:dalla truffa al riciclaggio , daina lesioni personali e uccisione di animali, sino ...L'uomo ha più volte contravvenuto alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha tratto in arresto un 43enne di Alghero, ...L'imprenditore Mirko Rosa, conosciuto come Mirko Oro, finito in manette. Il 46enne è stato arrestato in Svizzera ...Le offese verbali fatte in classe da docenti arrabbiati ai propri studenti sono ritenuti maltrattamenti ai danni di minori, ecco quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. La ...