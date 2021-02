Maltrattamenti in famiglia esclusi in caso di episodi sporadici di violenza (Di martedì 9 febbraio 2021) Lucia Izzo - Per il Tribunale di Siena il reato ex art. 572 c.p. è integrato da continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitualità, tali da imporre un vero e proprio sistema di sofferenze. Leggi su studiocataldi (Di martedì 9 febbraio 2021) Lucia Izzo - Per il Tribunale di Siena il reato ex art. 572 c.p. è integrato da continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitualità, tali da imporre un vero e proprio sistema di sofferenze.

