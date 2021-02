Maltempo: in arrivo Burian, il vento gelido della Siberia. Neve possibile anche a Roma (Di martedì 9 febbraio 2021) Con l’ingresso, ormai inoltrato, nel secondo mese del nuovo anno, l’Italia si prepara a una brusca ondata di Maltempo nelle prossime settimane. Stando alle previsioni metereologiche, l’allarme più preoccupante arriva dalla Russia. Si avvicina minacciosamente il ciclone Burian: una gigantesca massa d’aria gelida in viaggio dalla Siberia. Attualmente il vortice di vento freddissimo si starebbe muovendo in direzione dell’Europa Orientale per poi attraversare la penisola balcanica e infine irrompere sul nostro Paese. Il parallelo con la gelata del 1985 Per Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it, l’ondata di freddo polare che sta per arrivare potrebbe portare anche nevicate abbondanti in pianura. “L’ultima volta che il Burian arrivò con tale forza risale al 1985 – dice Sanò -. Da noi portò ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) Con l’ingresso, ormai inoltrato, nel secondo mese del nuovo anno, l’Italia si prepara a una brusca ondata dinelle prossime settimane. Stando alle previsioni metereologiche, l’allarme più preoccupante arriva dalla Russia. Si avvicina minacciosamente il ciclone: una gigantesca massa d’aria gelida in viaggio dalla. Attualmente il vortice difreddissimo si starebbe muovendo in direzione dell’Europa Orientale per poi attraversare la penisola balcanica e infine irrompere sul nostro Paese. Il parallelo con la gelata del 1985 Per Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it, l’ondata di freddo polare che sta per arrivare potrebbe portarenevicate abbondanti in pianura. “L’ultima volta che ilarrivò con tale forza risale al 1985 – dice Sanò -. Da noi portò ...

