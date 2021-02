Maledetto Covid Sandro Ruotolo svela la verità sulla morte del senatore | Il ricovero a gennaio | un dramma italiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) "". Il giornalista, su Twitter, rende eclatante la causa delladi Franco Marini, l'ex segretario Cisl, leader del Ppi e presidente del Senato (tra le tante tappe della sua lunga e fortunata carriera politica), scomparso nella notte a 87 anni. A inizio, come ricorda anche Repubblica, Marini era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e il decesso sarebbe legato proprio a complicazioni legate al. Tantissimi i ricordi commossi del "lupo marsicano", com'era simpaticamente soprannominato da compagni e avversari. "Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera", scrive ...

Nelle prossime ore sarà chiaro quale sia stata la causa della morte ma visto quello che è successo a Franco Marini, si pensa che le sue condizioni di salute si siano aggravate a causa del maledetto co ...