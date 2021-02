"Ma vai a c...". Renato Pozzetto stronca la domanda esistenziale di Gigi Marzullo (Di martedì 9 febbraio 2021) La risposta di Pozzetto a Gigi Marzullo!Quella che tutti avrebbero voluto dare e nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo.P.s. Alzare il volume. pic.twitter.com/BQBcz5WX2D— Michele Galvani (@GalvaniM) February 8, 2021 Renato Pozzetto è diventato il protagonista assoluto dei secondi finali dell’ultima puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica 7 febbraio. L’attore comico è stato interpellato per la consueta domanda conclusiva affidata alla voce di Gigi Marzullo. “La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?”, chiede Marzullo cercando di regalare ai telespettatori una risposta esistenziale da parte dell’attore comico. Ma la risposta è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) La risposta di!Quella che tutti avrebbero voluto dare e nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo.P.s. Alzare il volume. pic.twitter.com/BQBcz5WX2D— Michele Galvani (@GalvaniM) February 8, 2021è diventato il protagonista assoluto dei secondi finali dell’ultima puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica 7 febbraio. L’attore comico è stato interpellato per la consuetaconclusiva affidata alla voce di. “La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?”, chiedecercando di regalare ai telespettatori una rispostada parte dell’attore comico. Ma la risposta è ...

